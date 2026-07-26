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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хау о Гимараэсе и «Арсенале»: «Я не знаю, что произойдет, не участвую в разговорах. Это капитан «Ньюкасла», все в клубе хотели бы, чтобы он остался»

Главный тренер « Ньюкасла » Эдди Хау высказался о будущем Бруно Гимараэса в команде. Ранее сообщалось , что « Арсенал » согласовал условия личного контракта с полузащитником и намерен улучшить предложение.

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