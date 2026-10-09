ВТБ запустил переводы на мобильные кошельки в шести странах Африки

Переводы доступны на сервисы M-Pesa в Кении, Orange, MTN и Moov в Кот-д Ивуаре и Бенине, а также аналогичные системы в других странах.
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