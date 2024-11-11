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Белоусов: ВС России продвигаются вперёд на Богуславском направлении

Белоусов: ВС России продвигаются вперёд на Богуславском направлении

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в поздравительной телеграмме по случаю освобождения Колесниковки в Харьковской области отметил, что российские Вооруженные силы продолжают уверенное продвижение на Богуславском направлении.

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