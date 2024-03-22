Тоннельная война: зачем контрабандисты роют «метро» в Центральной Азии

Силовики Киргизии и Узбекистана провели операцию, в ходе которой разоблачили группу контрабандистов. Задержанные занимались незаконной торговлей, для перемещения грузов вырыли на приграничной территории глубокие подземные тоннели общей длиной около полукилометра.