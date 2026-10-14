В частном доме в Оренбурге было найдено тело жестоко убитой медсестры. Ранее СМИ сообщали, что её коллега находилась с ней рядом без сознания.
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