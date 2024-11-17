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Царьград

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Учёные выяснили, что стресс нарушает детализацию воспоминаний

Учёные выяснили, что стресс нарушает детализацию воспоминаний

Гормоны, выделяющиеся из-за стресса, мешают работе мозга.В журнале Cell Press было опубликовано исследование, в котором учёные исследовали влияние стресса на память: согласно выводам учёных, стресс мешает формировать чёткие воспоминания.

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