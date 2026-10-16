Дроны над дачами: с 1 октября земельный надзор в России работает по новым правилам. Что грозит владельцам участков Елена ГалицкаяБеспилотники, аэрофотосъёмка и цифровые карты становятся инструментами государственного земельного контроля.
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