Премьер Ливана обвинил "Хезболлах" в провокации Израиля

Премьер Ливана Наваф Салам обвиняет "Хезболлах" в провокации нападения Израиля на Ливан. Глава правительства призывает к независимому решению и внутреннему диалогу, чтобы защитить суверенитет и восстановить разрушенные территории.
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