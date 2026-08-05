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62ИНФО | Новости Рязани

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Выпускник РВВДКУ Валерий Солодчук стал замминистра обороны

Выпускник РВВДКУ Валерий Солодчук стал замминистра обороны

Указ о назначении был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 августа. На встрече с руководством Минобороны глава государства отметил, что Солодчук является одним из наиболее талантливых командиров, и он будет командовать всеми службами тыла российской армии.

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