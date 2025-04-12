Освобожденный россиянин назвал причиной задержания в Тунисе картонку на окне

Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме с ноября 2024 года, рассказал, что его вместе с соотечественниками задержали за то, что у них на окне в доме вместо занавески была картонка.
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