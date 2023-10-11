Эксперт Щельцин посоветовал перезагружать компьютер минимум раз в неделю

Без периодического выключения компьютер перестает выполнять эффективно задачи. Генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин 11 октября посоветовал перезагружать офисные компьютеры не менее одного раза в неделю.
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