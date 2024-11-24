В Тюменской области цены на сливочное масло выросли почти в два раза

Цена на сливочное масло некоторых производителей в Тюменской области возросла почти в два рада. Одной из причин такого удорожания является наценка торговых сетей, сообщила доцент кафедры экономической теории университета «Синергия» Татьяна Суворова.
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