Украинские чиновники опасаются, что после соглашения с Россией о дизельном топливе администрация Дональда Трампа может пойти на новые санкционные уступки.
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