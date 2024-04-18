Имущество фигурантов по делу о скандальном детском саде в Тогучине арестовано

При строительстве детского сада-яслей в Тогучине «распилили» десятки миллионов бюджетных средств. По решению суда на 14 объектов недвижимости обвиняемых общей стоимостью более 24 миллионов рублей наложен арест.
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