«Хромая утка»: в Киеве предрекли крах Зеленского

Украина вступила в парламентский кризис, который может привести к сокращению полномочий президента Владимира Зеленского, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в … .
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