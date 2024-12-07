Названы регионы России с самыми низкими расходами на новогодний стол

Дешевле всего накрыть новогодний стол в 2024 году обойдется в Мордовии и Удмуртии. Регионы России с самыми низкими расходами со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) называет РИА Новости.
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