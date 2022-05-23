Военкор Жданов показал доказательство нахождения "генералов" в "Азовстали"

Военкор RT Игорь Жданов показал доказательства того, что на "Азовстали" находились "непростые люди". Журналист продемонстрировал два автомобиля, обычных снаружи, но при детальном рассмотрении оказалось, что это надежно бронированные внедорожники.
Военкор RT Игорь Жданов показал доказательства того, что на "Азовстали" находились "непростые люди". Журналист продемонстрировал два автомобиля, обычных снаружи, но при детальном рассмотрении оказалось, что это надежно бронированные внедорожники.
Свежие комментарии