Южный Федеральный

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Военкор Жданов показал доказательство нахождения "генералов" в "Азовстали"

Военкор Жданов показал доказательство нахождения "генералов" в "Азовстали"

Военкор RT Игорь Жданов показал доказательства того, что на "Азовстали" находились "непростые люди". Журналист продемонстрировал два автомобиля, обычных снаружи, но при детальном рассмотрении оказалось, что это надежно бронированные внедорожники.

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