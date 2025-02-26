Стало известно, в каком случае грозит штраф за дверь, открывающуюся наружу

Виктор Хованов

Если память не перестала изменять мне с возрастом, то раньше было требование что наружу двери должны были открываться при условии нахождения в помещении больше 15 человек. Но это для общественных зданий. Во времена, когда "экономика должна была быть экономной" ширина общих коридоров была минимальной и поэтому двери в квартиры должны были открываться вовнутрь. А при устройстве открывания наружу коридор должен был уширяться на ширину полотна, что в существующем здании невозможно. На моём этаже все соседи, не сговариваясь установили современные металлические двери с открыванием наружу. Естественно стучать никто не будет. Но пож. инспектор разом может 105 тысяч "состричь" только с нашего этажа. А со всего дома, думаю, лимон.