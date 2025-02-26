МК Не успели россияне отойти от шока из-за повышения штрафов за старые газовые плиты, как новая весть, заполонившая инфопространство, повергла их в ступор еще пуще прежнего: теперь будут штрафовать на 15 000 рублей за «неправильные» входные квартирные двери.
Стало известно, в каком случае грозит штраф за дверь, открывающуюся наружу
Комментарии
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Сергей Тюрин
Ибо сказано в писании - Суровость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. Вспомним хотя бы закон о запрете сцен курения и выпивания в фильмах😜
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9 час.
Виктор Хованов
Если память не перестала изменять мне с возрастом, то раньше было требование что наружу двери должны были открываться при условии нахождения в помещении больше 15 человек. Но это для общественных зданий. Во времена, когда "экономика должна была быть экономной" ширина общих коридоров была минимальной и поэтому двери в квартиры должны были открываться вовнутрь. А при устройстве открывания наружу коридор должен был уширяться на ширину полотна, что в существующем здании невозможно. На моём этаже все соседи, не сговариваясь установили современные металлические двери с открыванием наружу. Естественно стучать никто не будет. Но пож. инспектор разом может 105 тысяч "состричь" только с нашего этажа. А со всего дома, думаю, лимон.
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9 час.
Леонид
Все себе выгоды хотят (особенно, кто против). Остальное отговорки. Когда человек узнает, что от него что-то зависит, начинает добиваться себе выгоду.
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9 час.
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