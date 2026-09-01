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Царьград

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МИД РФ продолжит раскрывать преступления милитаристской Японии

МИД РФ продолжит раскрывать преступления милитаристской Японии

Мария Захарова, представитель МИД РФ, заявила, что работа по раскрытию преступлений японского милитаризма будет продолжена.

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