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Царьград

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Стрельба между своими в Киеве: Сотрудник ГУР погиб, ещё двое ранены - что произошло в Березняках? Остатки государственности тают?

Стрельба между своими в Киеве: Сотрудник ГУР погиб, ещё двое ранены - что произошло в Березняках? Остатки государственности тают?

В Киеве произошла перестрелка между своими. По разные стороны оказались сотрудники СБУ и ГУР. Есть погибший и раненые.

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