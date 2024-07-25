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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Бобруйчанин в дачном доме выращивал коноплю - возбуждено уголовное дело.

Бобруйчанин в дачном доме выращивал коноплю - возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома совместно с ОПО УВД Могилевского облисполкома задержали 38-летнего безработного жителя Бобруйска.

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