Бобруйчанин в дачном доме выращивал коноплю - возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома совместно с ОПО УВД Могилевского облисполкома задержали 38-летнего безработного жителя Бобруйска.
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