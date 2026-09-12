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«Романтика закончилась, интим стал редким»: что на самом деле происходит между Лерой Кудрявцевой и Игорем Макаровым после 13 лет брака

«Романтика закончилась, интим стал редким»: что на самом деле происходит между Лерой Кудрявцевой и Игорем Макаровым после 13 лет брака

Лера Кудрявцева неожиданно откровенно рассказала о семейной жизни с Игорем Макаровым. После 13 лет брака телеведущая призналась, что прежней страсти между супругами уже нет, а интимная близость стала гораздо реже.

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