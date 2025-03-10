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Царьград

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Трамп раскритиковал Washington Post за вопрос о неуважении Путина к нему

Трамп раскритиковал Washington Post за вопрос о неуважении Путина к нему

Президенту США не понравился вопрос репортёра.Журналист Washington Post во время брифинга на борту самолёта спросил Дональда Трампа об авиаударах России по Украине: может ли это быть демонстрацией неуважения Путина к американскому лидеру? Трампу вопрос не понравился.

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