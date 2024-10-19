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Лихач, сбивавший камеры на Серовском тракте, оказался пациентом психиатров

Лихач, сбивавший камеры на Серовском тракте, оказался пациентом психиатров

Сейчас мужчину, который сбивал камеры на треногах и повредил несколько автомобилей, поместили в психбольницуЛихача, который 17 октября повредил несколько дорожных камер-треног на Серовском тракте в Свердловской области, задержала полиция.

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