27 ноября в Калужской области объявлено штормовое предупреждение. В регионе будет мокрый снег, метель, сильный ветер до 15-18 м/с, а также налипание мокрого снега на провода, гололёд и сильная гололедица.
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