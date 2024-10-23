«С 12 до 90 лет» – во Львове предлагают погнать в бой «всех, кто может поднять автомат»

Пульхерия Djem ем брльше из львова и ивано-франковска,тем лучше,там дети уже зомбированы. а корчинский будет возглавлять или на дистанционке?

Регина Толстоброва Честно горя, хоть там всех пусть заберут на фронт. Нисколь не жалко. Все по Гитлеру. Они хотели убивать москаляку, самих всех перебьют и на органы заберут.