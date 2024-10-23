Политнавигатор Украинцы должны быть готовы в случае необходимости погнать в бой 14-летних детей и 90-летних стариков.
«С 12 до 90 лет» – во Львове предлагают погнать в бой «всех, кто может поднять автомат»
Комментарии
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Пульхерия Djem
ем брльше из львова и ивано-франковска,тем лучше,там дети уже зомбированы. а корчинский будет возглавлять или на дистанционке?
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18 час.
Регина Толстоброва
Честно горя, хоть там всех пусть заберут на фронт. Нисколь не жалко. Все по Гитлеру. Они хотели убивать москаляку, самих всех перебьют и на органы заберут.
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18 час.
radiofree
Гитлер в 1945 всех гнал на фронт и молодых и стариков,хохляндия идёт тем же путём.
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17 час.
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