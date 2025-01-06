ВСУ в прифронтовых зонах перед уходом расстреливают мирных жителей

Киевские власти насильно эвакуируют жителей прифронтовых зон, а украинские военные, отходя, закидывают гранатами подвалы с мирными жителями и расстреливают их, рассказали ТАСС представители подполья «Дозор».
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