🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — участник СВО Юрий Распопов Пятый год идёт СВО.
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🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — участник СВО Юрий Распопов Пятый год идёт СВО.