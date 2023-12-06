Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Пиздуйте в америку и там требуйте власти у байдена...Брат Немцова прор...
  • Галина Чужая
    Нее, гора родила паркетный танк🤣🤣🤣🤣Позорище: америка...
  • айрат
    Пора уже обрушить эту зеленую фальшивку-пархатый доллар, этот мыльный пузырь как и финансовые пирамиды всяких ротшиль...«Я переживаю, чес...

Минобороны ФРГ – «Германия не союзник Украины»

Минобороны ФРГ – «Германия не союзник Украины»

Зраду от главного европейського союзника в интервью телеканалу ZDF передал министр обороны Германии Борис Писториус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Нахрена мы продаем газ, нефть своим врагам?! Может мы и Гитлеру все поставляли?
Ответить
14 час.
Игорь Человек
О как он пепреобулся! То поставка леопардов, а теперь не понятно кому  танки поставляли!  тогда почему пингвинам в антарктику фрицы оружие не поставляют!?? Они ведь то же не союзники!
Ответить
14 час.
Владимир Соловьев
КАК ЭТО ГЕРМАНИЯ НЕ СОЮЗНИК УКРАИНЕ?!. МЕНТАЛИТЕТ ТО ОДИН НА ДВОИХ - НАЦИСТСКИЙ, ГОСПЕРЕВОРОТЧЕСКИЙ!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх