Зраду от главного европейського союзника в интервью телеканалу ZDF передал министр обороны Германии Борис Писториус.
Минобороны ФРГ – «Германия не союзник Украины»
Комментарии
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Александр
Нахрена мы продаем газ, нефть своим врагам?! Может мы и Гитлеру все поставляли?
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14 час.
Игорь Человек
О как он пепреобулся! То поставка леопардов, а теперь не понятно кому танки поставляли! тогда почему пингвинам в антарктику фрицы оружие не поставляют!?? Они ведь то же не союзники!
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14 час.
Владимир Соловьев
КАК ЭТО ГЕРМАНИЯ НЕ СОЮЗНИК УКРАИНЕ?!. МЕНТАЛИТЕТ ТО ОДИН НА ДВОИХ - НАЦИСТСКИЙ, ГОСПЕРЕВОРОТЧЕСКИЙ!
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9 час.
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