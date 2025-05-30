Венгерский министр Бока сравнил будущее ЕС с Атлантидой

БУДАПЕШТ, 31 мая, ФедералПресс. По словам Яноша Боки, министра Венгрии по делам Евросоюза, ЕС отошел от своих христианских идеалов, а также от настоящей свободы выражения мнений и терпимости и ему грозит участь Атлантиды.