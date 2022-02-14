В Хабаровском крае произошли изменения в движении автобусов

Сегодня, 14 февраля, из-за обильных осадков и образования гололеда с 15:00 ограничено движение пассажирских автобусов на участке ФАД Р-297 (мост через реку Амур), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.