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«У меня был шок»: Анна Калашникова лишилась пяти миллионов рублей из-за дерзкой кражи в поезде

«У меня был шок»: Анна Калашникова лишилась пяти миллионов рублей из-за дерзкой кражи в поезде

Певица и телеведущая Анна Калашникова столкнулась с неприятностями во время поездки по Европе. Из-за кражи в поезде артистка потеряла крупную сумму.

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