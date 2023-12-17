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Массовая авария на МКАД привела к перекрытию движения

Массовая авария на МКАД привела к перекрытию движения

Массовое ДТП произошло на 21-м км Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) 17 декабря. Из-за этого движение на внутренней стороне полностью перекрыли, сообщает Telegram-канал столичного Дептранса.

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