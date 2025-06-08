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Мигранты на фронте. Прибыли, чтобы "заслужить право быть русским". Невероятные истории

Мигранты на фронте. Прибыли, чтобы "заслужить право быть русским". Невероятные истории

Царьград freepik.com В последнее время всё чаще имеют место как инциденты, так и серьёзные преступления, связанные с мигрантами: бытовое хамство, массовые драки, изнасилования, убийства.

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Комментарии
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Наталия
Эти мигранты совсем из другого теста, они из дальнего зарубежья, и сознательно прибыли к нам не получать бесплатные  плюшки, а честно работать. Они коренным образом отличаются по своему культурному уровню и жизненным установкам от тех многочисленных полу-криминальных  орд из Центральной Азии и Закавказья, приехавших в поисках легкого заработка и многочисленных льгот.
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5 час.
Регина Толстоброва
Это другие мигранты, не надо путать божий дар с  яичницей.
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4 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Вот именно. Что то не слышно ,чтобы таджики и узбеки с киргизами  стремились на СВО. Наоборот всякими правдами и неправдами  отлынивают от службы ,но что касаемо  различных льгот и социальных пособий на которые они просто не имеют право - тут им нет равных.
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4 час.
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