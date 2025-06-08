Мигранты на фронте. Прибыли, чтобы "заслужить право быть русским". Невероятные истории

Наталия Эти мигранты совсем из другого теста, они из дальнего зарубежья, и сознательно прибыли к нам не получать бесплатные плюшки, а честно работать. Они коренным образом отличаются по своему культурному уровню и жизненным установкам от тех многочисленных полу-криминальных орд из Центральной Азии и Закавказья, приехавших в поисках легкого заработка и многочисленных льгот.

Регина Толстоброва Это другие мигранты, не надо путать божий дар с яичницей.