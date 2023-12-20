В Балашихе врачи спасли мужчину, выпившего за год больше тысячи банок энергетика

В подмосковный стационар 30-летний мужчина поступил с жалобами на нестерпимую боль в животе. Как он сам рассказал врачам, каждый день он выпивал по 2-3 порции энергетика в течение года — в общей сложности получилось более тысячи банок тонизирующего напитка.