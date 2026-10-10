Эксперты назвали русский курорт, способный заменить Ниццу и Барселону

Туристы всё чаще выбирают Ялту вместо зарубежных направлений.Крымская Ялта все чаще становится альтернативой зарубежным курортам Средиземноморья для российских туристов.
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