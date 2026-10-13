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Царьград

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Окно в вечность: В РНБ сняли бесценную Лаврентьевскую летопись - кадры станут стержнем фильма о крещении карелов

Окно в вечность: В РНБ сняли бесценную Лаврентьевскую летопись - кадры станут стержнем фильма о крещении карелов

В Санкт‑Петербурге произошёл редкий исторический эпизод: съёмочная группа получила доступ к подлиннику Лаврентьевской летописи.

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