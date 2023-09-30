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Офис Зеленского: Возвращением границ 1991 война не закончится 

Офис Зеленского: Возвращением границ 1991 война не закончится 

Целью Украины в вооруженном противостоянии уже является не просто захват Приазовья, Донбасса и Крыма, но и распад Российской Федерации, для чего Киев намерен координировать усилия с сепаратистскими движениями в нацреспубликах РФ.

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