Беспределом нацистов «Кракена» — разоружение правоохранителей и военных на блокпосте в Харькове, занялась полиция

29 сентября нацисты «Кракена» на блокпосте в Харькове разоружили и уложили на асфальт сводный отряд, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы и представитель военной службы правопорядка, объясняя им, что больше не надо останавливать их машины и досматривать, потому что это они «самые большие патриоты» Украины.