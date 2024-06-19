Суд передал 115 объектов недвижимости на территории Сочи в собственность государства Апелляционная инстанция оставила в силе решение Адлерского суда.
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Суд передал 115 объектов недвижимости на территории Сочи в собственность государства Апелляционная инстанция оставила в силе решение Адлерского суда.