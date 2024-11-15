В Калуге "Матиз" сбил пешехода

В четверг днем в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. По данным МЧС, 14 ноября около 15 часов 30 минут на улице Маршала Жукова у остановки "Торговая база" водитель машины Daewoo Matiz допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по зебре.
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