В Калуге "Матиз" сбил пешехода

В четверг днем в Калуге произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. По данным МЧС, 14 ноября около 15 часов 30 минут на улице Маршала Жукова у остановки "Торговая база" водитель машины Daewoo Matiz допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по зебре.