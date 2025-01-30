Погребенный заживо: в Доминикане покойник моргнул во время похорон

В Доминиканской Hеспублике покойник во время похорон приоткрыл глаза, чем напугал своих близких. Однако мистики в этом нет, ведь это может быть обусловлено посмертными химическими процессами в мышечной ткани.
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