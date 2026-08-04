«Вновь поражусь действиям Хэмилтона»: Петров — о борьбе Льюиса с Максом Ферстаппеном

GPblogПервый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров прокомментировал сражение гонщика заводской команды Ferrari Льюиса Хэмилтона и пилота Red Bull Макса Ферстаппена на Гран При Венгрии, выразив недоумение относительно того, что британец не защищается активно в борьбе с голландцем.