Сетевой коммутатор в центре обработки данных © VL-PhotoPro/Shutterstock/FOTODOMАссоциация участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) поддерживает введение механизмов, смягчающих ограничения на размещение и обработку данных за рубежом.
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