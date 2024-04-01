Путин поручил представить предложения о новом детском центре реаниматологии

Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину внести предложения о создании детского реанимационного и реабилитационного центра на базе Федерального научно-клинического центра реанимации и реабилитации.
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