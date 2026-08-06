Страшилка про «северокорейские ракеты»: кому и зачем это нужно Западные СМИ снова удивили. Reuters, ссылаясь на «украинскую разведку», сообщает: Москва и Пхеньян разворачивают в Воронежской области ракетное подразделение.
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