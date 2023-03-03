Киевский режим запросил у ЕС четверть миллиона снарядов в месяц

Министр обороны Украины Алексей Резников направил письмо европейским коллегам с просьбой поставлять на Украину около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц для достижения успехов на поле боя, – сообщает в пятницу, 3 марта, Financial Times.
Министр обороны Украины Алексей Резников направил письмо европейским коллегам с просьбой поставлять на Украину около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц для достижения успехов на поле боя, – сообщает в пятницу, 3 марта, Financial Times.
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