Зачем люди рискуют деньгами в онлайн казино?

Игра в онлайн казино на реальные деньги – это явление, которое многих заинтересовало. Ведь почему бы не провести время с удовольствием и при этом еще и заработать? Но что заставляет людей рисковать своими средствами в игорных заведениях в виртуальном мире? Давайте разберемся в этом вместе.