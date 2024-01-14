«Холоп-2» собрал в прокат 3 млрд рублей

Российский комедийный фильм «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), общие сборы на 13 января составили 3 001 480 693 рубля.
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