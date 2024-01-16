Расчет ПЗРК «Верба» уничтожил беспилотник ВСУ на артемовском направлении

Расчет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» ликвидировал разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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