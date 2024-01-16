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Расчет ПЗРК «Верба» уничтожил беспилотник ВСУ на артемовском направлении

Расчет ПЗРК «Верба» уничтожил беспилотник ВСУ на артемовском направлении

Расчет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» ликвидировал разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фурия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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